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В Бразилии обнаружили новый штамм "свиного гриппа" с "высоким пандемическим потенциалом"

В Бразилии обнаружили новый штамм "свиного гриппа" с "высоким пандемическим потенциалом"

Киев  •  УНН

 • 13962 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Бразильские ученые обнаружили неизвестную ранее мутацию вируса “свиного гриппа”, обладающую высоким пандемическим потенциалом. Об этом в интервью газете Globo сообщила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве) Миралда Сикейра, отмечает УНН.

“С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2. Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора (штат Парана на юге страны) отличается от открытых ранее”, — приводит издание ее слова в опубликованном в понедельник интервью. Как уточняет исследователь, этот вирус имеет генетические отличия от других возбудителей “свиного гриппа”, обладает высоким уровнем заразности. “Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же (как у коронавируса)”, — полагает Сикейра.

Вместе с тем, как отмечает ученый, на данный момент известно об одном случае заражения — речь идет о 22-летней сотруднице одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. По информации газеты, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса между людьми пока не зарегистрировано, но при дальнейших мутациях возбудителя вероятность их появления может увеличиться, считает Сикейра. Сейчас группа ученых изучает порядка 3 тыс. образцов биоматериала жителей региона, тесты которых на коронавирус и другие респираторные инфекции показал отрицательный результат.

При этом, как указывает исследователь, вакцина против нового “свиного гриппа” может быть создана в короткий срок. “Это, конечно, будет не идеальный препарат, он не сможет сформировать длительный иммунитет у всех, но поможет предотвратить (возможную) пандемию”, — полагает вирусолог.

Ранее, на нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому.

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