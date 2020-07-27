У Бразилії виявили новий штам "свинячого грипу" з "високим пандемічним потенціалом"

“З 2005 року виявлено 25 різних варіантів вірусу грипу А/H1N2. Але той, що ми виявили в місті Ібіпора (штат Парана на півдні країни) відрізняється від відкритих раніше”, — наводить видання її слова в опублікованому в понеділок інтерв’ю. Як уточнює дослідник, цей вірус має генетичні відмінності від інших збудників “свинячого грипу”, має високий рівень заразності. “Я б сказала, що потенціал викликати пандемію у нього такий же (як у коронавірусу)”, — вважає Сікейра.

Разом з тим, як зазначає вчена, на даний момент відомо про один випадок зараження — мова йде про 22-річну співробітницю одного з місцевих м’ясопереробних підприємств. За інформацією газети, жінка перенесла захворювання в легкій формі. Випадків передачі вірусу між людьми поки не зареєстровано, але при подальших мутаціях збудника ймовірність їх появи може збільшитися, вважає Сікейра. Зараз група вчених вивчає близько 3 тис. зразків біоматеріалу жителів регіону, тести яких на коронавірус і інші респіраторні інфекції показали негативний результат.

При цьому, як вказує дослідник, вакцина проти нового “свинячого грипу” може бути створена в короткий термін. “Це, звичайно, буде не ідеальний препарат, він не зможе сформувати тривалий імунітет у всіх, але допоможе запобігти (можливій) пандемії”, — вважає вірусолог.

Раніше, на декількох фермах в Китаї мікробіологи знайшли новий штам свинячого грипу. Мутації в ньому дозволяють цього штаму поширюватися від однієї людини до іншої.