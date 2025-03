Новий штам грипу у Китаї: вірус пройшов одну з трьох мутацій, необхідних для передачі людям

КИЇВ. 30 червня. УНН. На кількох фермах в Китаї мікробіологи знайшли новий штам свинячого грипу. Мутації в ньому дозволяють цього штаму поширюватися від однієї людини до іншої. Опис дослідження опублікував науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, пише УНН.