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Новий штам грипу у Китаї: вірус пройшов одну з трьох мутацій, необхідних для передачі людям

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. На кількох фермах в Китаї мікробіологи знайшли новий штам свинячого грипу. Мутації в ньому дозволяють цього штаму поширюватися від однієї людини до іншої. Опис дослідження опублікував науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, пише УНН.

“Вірус G4 має всі риси патогена, який може викликати нову пандемію грипу. За своїм профілем він відрізняється від сучасних сезонних штамів грипу і може передаватися від людини до людини. При цьому у нього є всі характерні риси вірусу H1N1, який викликав глобальну пандемію свинячого грипу в 2009 році”, — пишуть вчені.

Цей штам вже встиг пройти одну з трьох мутацій, які потрібні для того, щоб успішно поширюватися серед людей.

Проводячи своєрідний перепис вірусів, які циркулюють на тваринницьких фермах Китаю, мікробіологи під керівництвом директора Центру з контролю і профілактики хвороб КНР Джорджа Гао виявили, що недавно щось схоже відбулося і зі свинячим грипом.

Протягом останніх двох десятиліть, як відзначають Гао і його колеги, серед свиней почав домінувати штам H1N1 — близький родич вірусу pdm/09, через який в 2009 році почалася пандемія. Після її завершення цей вірус “повернувся” в популяцію свиней і почав поширюватися серед них. Тому вчені детально стежать за різновидами грипу, які були присутні в організмі тварин на китайських фермах в проміжку між 2011 і 2018 роками.

Виявилося, що поява pdm/09 і природні еволюційні процеси призвели до того, що H1N1 розщепився на кілька окремих ліній, у кожної з яких був свій набір мутацій. Нещодавно одна з них, G4, почала домінувати серед свиней і витісняти інші різновиди вірусу.

Цей штам являє собою щось середнє між H1N1 і pdm/09. Імовірно він виник після того, як свиня заразилася і тим, і іншим варіантом грипу. В результаті з’явився новий вірус, G4. Від pdm/09 він успадкував ген M, який відповідає за складання нових вірусних частинок і вважається головною причиною високої смертоносності цього вірусу.

Як показали подальші досліди на культурах людських клітин і тхорах, цей штам може проникати в клітини легенів людей і передаватися повітряно-крапельним шляхом, подібно сезонним різновидів цієї хвороби. До того ж вірус G4 викликав набагато важчі форми інфекції серед тхорів, ніж це робили обидва його “прабатька”.

Як показали подальші експерименти на цих тварин, всі існуючі вакцини від грипу не могли захистити їх від зараження. Це пов’язано з тим, що G4, на відміну від H1N1 і pdm/09, належить до іншої антигенної групі. Як відзначають біологи, це говорить про те, що цей патоген дуже небезпечний для людської популяції. Тому потрібно строго контролювати епідеміологічну ситуацію на фермах.

На користь цього говорить і те, що тести на антитіла до G4, які вчені провели серед працівників 15 таких підприємств, показали, що 10-15% з них вже контактували з цією формою грипу. Тому Гао і його колеги не виключають, що цей вірус може викликати нову пандемію грипу вже в найближчі роки. Потрібно бути готовими до цього, роблять висновок вчені.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що в Китаї відкрили потенційно небезпечний вірус.

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