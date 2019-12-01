В Бразилии на дискотеке в результате давки погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Бразилии девять человек погибли, семеро получили травмы в результате давки на дискотеке в городе Сан-Паулу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globo.
"Девять человек - одна женщина и восемь мужчин - были затоптаны насмерть во время давки на дискотеке в районе Параиполис, в южной части Сан-Паулу, утром в воскресенье", - говорится в сообщении
Всего на дискотеке было несколько тысяч человек. Давка возникла после того, как туда ворвалась полиция, преследуя двух подозреваемых.
Полицейские преследовали двух мужчин на мотоцикле в бедном районе Сан-Паулу. Убегая и стреляя в сторону правоохранителей, подозреваемые заскочили в зал дискотеки, что вызвало массовую панику и давку среди посетителей.
Напомним, в результате беспорядков в бразильской тюрьме количество жертв составляет 57 человек.