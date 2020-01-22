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В Бразилии лауреата Пулитцеровской премии обвинили во взломе телефонов чиновников

Киев • УНН

 • 12743 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Власти Бразилии обвинила журналиста, основателя и редактора издания The Intercept Brasil Глена Гринвальда в "киберпреступлениях", а именно, в причастности к взлому телефонов бразильских чиновников, которые были героями его коррупционных расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

В Бразилии лауреата Пулитцеровской премии обвинили во взломе телефонов чиновников

"Во вторник бразильские прокуроры обвинили американского журналиста Глена Гринвальда в киберпреступлениях, касающиеся взломов сообщений с мобильных телефонов, которые ставят под сомнение беспристрастность расследования коррупции", - пишут в издании.

Так, федеральный судья должен утвердить официальное обвинение до того, как журналисту предъявлено обвинение. Эти обвинения связаны с публикациями Глена Гринвальд о президенте Бразилии Жаире Болсонару, министре юстиции страны Серхио Мора и их союзников.

Отмечается, что эти обвинения возмутили бразильское общество и журналистов, и дело считают политически мотивированным.

Сам Гринвальд назвал обвинения безосновательными.

Столичные прокуроры обвиняют журналиста в том, что он является членом "преступной организации", якобы взломавшей мобильные телефоны нескольких государственных чиновников и копировала сообщения, тогда были опубликованы в издании The Intercept Brazil.

Ранее Верховный суд Бразилии постановил прекратить расследование в отношении журналиста, поскольку это нарушает его право на свободу прессы. Полиция Бразилии также не выявила никаких правонарушений со стороны журналиста.

Отметим, что Глен Гринвальд был членом команды, которая получила премию Джорджа Полка и премию Пулитцера за деятельность на пользу обществу, а именно за серию публикаций о разоблачении бывшим работником Агентства национальной безопасности США Сноуден программ слежения.



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