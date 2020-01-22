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У Бразилії лауреата Пулітцеровської премії звинуватили у взломах телефонів чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Влада Бразилії звинуватила журналіста, засновника і редактора видання The Intercept Brasil Глена Грінвальда у “кіберзлочинах”, а саме, у причетності до взлому телефонів бразильських чиновників, які були героями його корупційних розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

У Бразилії лауреата Пулітцеровської премії звинуватили у взломах телефонів чиновників

“У вівторок бразильські прокурори звинуватили американського журналіста Глена Грінвальда у кіберзлочинах, що стосуються взломів повідомлень з мобільних телефонів, що ставлять під сумнів безсторонність розслідування корупції”, — пишуть у виданні.

Так, федеральний суддя повинен затвердити офіційне звинувачення до того, як журналісту висунуть обвинувачення. Ці звинувачення пов’язані із публікаціями Глена Грінвальда про президента Бразилії Жаїра Болсонара, міністра юстиції країни Серхіо Мора та їх союзників.

Зазначається, що ці звинувачення обурили бразильське суспільство та журналістів, тож справу вважають політично вмотивованою.

Сам Грінвальд назвав звинувачення безпідставними.

Столичні прокурори звинувачують журналіста в тому, що він є членом “злочинної організації”, яка нібито зламала мобільні телефони кількох державних чиновників та копіювала повідомлення, що тоді були опубліковані у виданні The Intercept Brazil.

Раніше Верховний суд Бразилії постановив припинити розслідування щодо журналіста, оскільки це порушує його право на свободу преси. Поліція Бразилії також не виявила жодних правопорушень з боку журналіста.

Зазначимо, що Глен Грінвальд був членом команди, яка здобула премію Джорджа Полка та премію Пулітцера за діяльність на користь суспільству, а саме за серію публікацій про викриття колишнім працівником Агентства національної безпеки США Едвардом Сноуденом програм стеження.



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