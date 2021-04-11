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В Бразилии строят самую высокую статую Иисуса Христа

В Бразилии строят самую высокую статую Иисуса Христа

Киев  •  УНН

 • 34290 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Бразилии в городе Энкантада, который расположен на юге страны, строят новую статую Иисуса Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Статуя Христа-Защитника в Энкантаде станет третьим в мире по высоте памятником Иисуса. Она будет 43 м высоты. Две крупнейшие статуи находятся в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м).

Информируют, что рабочие уже завершили монтаж рук и головы скульптуры, а полностью ее закончить планируют до конца 2021 года. В основе каркаса строят шахту для лифта и смотровая площадка. Добавляют, что цена такого проекта - 350 тыс. долларов, которые собрали за счет пожертвований частных лиц и компаний.

Дополнительно

Статуса Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро зажглась флагами всех стран , в знак солидарности из-за эпидемии коронавируса.

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