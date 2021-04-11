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У Бразилії будують нову найвищу статую Ісуса Христа

У Бразилії будують нову найвищу статую Ісуса Христа

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Бразилії в місті Енкантада, який розташований на півдні країни, будують нову статую Ісуса Христа, яка буде вище знаменитої статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Статуя Христа-Захисника в Енкантаді стане третім в світі по висоті пам'ятником Ісуса. Вона матиме 43 м висоти. Дві найбільші статуї знаходяться в Індонезії (52,55 м) і Польщі (52,5 м).

Інформують, що робітники вже завершили монтаж рук і голови скульптури, а повністю її закінчити планують до кінця 2021 року. У підставі каркаса будують шахту для ліфта і оглядовий майданчик. Додають, що ціна такого проекту - 350 тис. доларів, які зібрали за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.

Додатково

Статуся Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро засвітилася прапорами всіх країн, в знак солідарності через епідемію коронавірусу.

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