У Бразилії будують нову найвищу статую Ісуса Христа

Деталі

Статуя Христа-Захисника в Енкантаді стане третім в світі по висоті пам'ятником Ісуса. Вона матиме 43 м висоти. Дві найбільші статуї знаходяться в Індонезії (52,55 м) і Польщі (52,5 м).

Інформують, що робітники вже завершили монтаж рук і голови скульптури, а повністю її закінчити планують до кінця 2021 року. У підставі каркаса будують шахту для ліфта і оглядовий майданчик. Додають, що ціна такого проекту - 350 тис. доларів, які зібрали за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.

Додатково

Статуся Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро засвітилася прапорами всіх країн, в знак солідарності через епідемію коронавірусу.