Статуя Христа-Спасителя в Ріо засвітилася прапорами всіх країн, де є коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Статуся Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро засвітилася прапорами всіх країн, в знак солідарності через епідемію коронавірусу. Відповідне фото з’явилося в Instagram ABC News, передає УНН.
“Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро засвітилася в знак солідарності з усіма країнами, які постраждали від коронавірусної кризи”, - йдеться у повідомленні.
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Так, на статуї засвітилися прапори всіх країн, у яких є випадки коронавірусу.
Нагадаємо, до України з різних країн світу вже повернули понад 16 тисяч громадян.