Статуя Христа-Искупителя в Рио засветилась флагами всех стран, где есть коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Статуса Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро засветилась флагами всех стран, в знак солидарности из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее фото появилось в Instagram ABC News, передает УНН.
"Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро засветилась в знак солидарности со всеми странами, которые пострадали от коронавирусного кризиса", - говорится в сообщении.
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Так, на статуе засветились флаги всех стран, в которых есть случаи коронавируса.
Напомним, в Украине из разных стран мира уже вернули более 16 тыс. граждан.