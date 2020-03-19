Пандемия коронавируса: в Украину из-за границы вернули более 16 тысяч граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украину из разных стран мира уже вернули более 16 тысяч граждан. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу МИД.
"Благодаря работе украинских дипломатов более 16 000 наших граждан уже в Украине! Работа продолжается, чтобы помощь мог получить каждый гражданин, который в этом нуждается", - сказано в сообщении.
Отмечается, что больше всего граждан вернулись из Египта - 14 475, ОАЭ - 881, Австрии - 209 человек и из Италии - 123.
Напомним, в течение двух дней из курортных городов Египта в Украину вернулось почти 14 000 наших граждан.