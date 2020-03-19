Пандемія коронавірусу: до України з-за кордону повернули понад 16 тисяч громадян

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Київ • УНН

 • 12453 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. До України з різних країн світу вже повернули понад 16 тисяч громадян. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МЗС.

“Завдяки роботі українських дипломатів понад 16 тисяч наших громадян вже в Україні! Робота триває, аби допомогу міг отримати кожен громадянин, який цього потребує”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше громадян повернулися з Єгипту — 14 475, ОАЕ — 881, Австрії − 209 людей та з Італії — 123.

Нагадаємо, протягом двох днів з курортних міст Єгипту до України повернулось майже 14 тисяч наших громадян

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