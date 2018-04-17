В БПП не видят достаточно голосов в Раде для изменения Избирательного кодекса

"Нужно честно говорить, что для этого законопроекта (новый Избирательный кодекс - ред.) вообще есть голоса. В первом чтении было, мне кажется, 226 голосов, и говорит о том, что шансы на второе чтение не очень высокие. Закончить работу над поправками - принять закон, который меняет избирательную систему, можно в лучшем случае летом 2019 года, когда часть депутатов будет понимать, что они не пройдут и им все равно. А так шансов на это немного - голосов для него и не вижу", - сообщил Гончаренко .

Напомним, в Европарламенте призвали Украину принять Избирательный кодекс до осени.