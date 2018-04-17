У БПП не бачать достатньо голосів у Раді для зміни Виборчого кодексу

"Потрібно чесно казати, що для цього законопроекту (новий Виборчий кодекс – ред.) взагалі є голоси. У першому читанні було, мені здається, 226 голосів, і каже про те, що шанси на друге читання не дуже високі. Закінчити роботу над правками – прийняти закон, який міняє виборчу систему, можна в кращому випадку влітку 2019 року, коли частина депутатів буде розуміти, що вони не пройдуть і їм все одно. А так шансів на це небагато – голосів для нього й не бачу", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, у Європарламенті закликали Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені.