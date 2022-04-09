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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бородянке четвертый день разбирают завалы. Обнаружили тело еще одного погибшего

Киев • УНН

 • 127701 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Бородянке, Киевская область, четвертый день разбирают завалы. Как сообщили в ГСЧС, обнаружено тело еще одного погибшего человека, передает УНН.

В Бородянке четвертый день разбирают завалы. Обнаружили тело еще одного погибшего

Детали

Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбор завалов. На месте работают 237 спасателей и 35 единиц техники. Спасателям помогают 70 добровольцев.

При разборе завалов обнаружено тело погибшего человека. Работы продолжаются.

Ранее

Как сообщал УНН 7 апреля, в Бородянке разобрали завалы, завалы двух разрушенных домов. Найдено 26 тел.

Украинские Национальные Новости

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