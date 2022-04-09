У Бородянці четвертий день розбирають завали. Виявили тіло ще одного загиблого

Деталі

Підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирати завали. На місці працюють 237 рятувальників та 35 одиниць техніки. Рятувальникам допомагають 70 добровольців.

Під час розбору завалів виявлено тіло загиблої людини. Роботи тривають.

Раніше

Як повідомляв УНН 7 квітня, у Бородянці розібрали завали завали двох зруйнованих будинків. Знайдено 26 тіл.