У Бородянці четвертий день розбирають завали. Виявили тіло ще одного загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Бородянці, Київська область, четвертий день розбирають завали. Як повідомили у ДСНС, виявлено тіло ще однієї загиблої людини, передає УНН.
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Підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирати завали. На місці працюють 237 рятувальників та 35 одиниць техніки. Рятувальникам допомагають 70 добровольців.
Під час розбору завалів виявлено тіло загиблої людини. Роботи тривають.
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Як повідомляв УНН 7 квітня, у Бородянці розібрали завали завали двох зруйнованих будинків. Знайдено 26 тіл.