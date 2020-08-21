В "Борисполе" задержали мошенника из базы Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мужчину, которого разыскивают в США за мошенничество. Гражданин Израиля прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В "Борисполе" задержали разыскиваемого в США мошенника. Иностранца пограничники задержали при попытке пересечения государственной границы. Гражданин Израиля прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки сработала база Интерпола, иностранец находился в розыске.
"Мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами США за мошенничество, передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове полиция задержала иностранца, который находился в международном розыске за организацию убийства по найму в 2015 году.