У "Борисполі" затримали шахрая із бази Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У міжнародному аеропорті "Бориспіль" прикордонники затримали чоловіка, якого розшукують у США за шахрайство. Громадянин Ізраїлю прибув в Україну рейсом з Тель-Авіву. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У "Борисполі" затримали розшукуваного у США шахрая. Іноземця охоронці кордону затримали під час спроби перетину державного кордону. Громадянин Ізраїлю прибув в Україну рейсом з Тель-Авіву", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки спрацювала база Інтерполу, іноземець перебував у розшуку.
"Чоловіка, розшукуваного правоохоронними органами США за шахрайство, передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку через організацію вбивства за наймом у 2015 році.