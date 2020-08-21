У "Борисполі" затримали шахрая із бази Інтерполу

"У "Борисполі" затримали розшукуваного у США шахрая. Іноземця охоронці кордону затримали під час спроби перетину державного кордону. Громадянин Ізраїлю прибув в Україну рейсом з Тель-Авіву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки спрацювала база Інтерполу, іноземець перебував у розшуку.

"Чоловіка, розшукуваного правоохоронними органами США за шахрайство, передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку через організацію вбивства за наймом у 2015 році.