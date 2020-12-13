В Борисполе задержали поляка, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В аэропорту Борисполь задержали гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за подделку документов, мошенничество и организованную преступность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
ГПСУ информирует, что вчера военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который был в международном розыске.
“Мужчина направлялся на самолет в ОАЭ и во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось — при выявлении арестовать. Пограничники сразу задержали гражданина Польши и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.
Так, лицо передано сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу.
Напомним, в Харькове задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол за покушение на убийство.