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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72142 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95272 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 115172 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150289 просмотра

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В Борисполе задержали поляка, которого разыскивал Интерпол

В Борисполе задержали поляка, которого разыскивал Интерпол

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В аэропорту Борисполь задержали гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за подделку документов, мошенничество и организованную преступность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

ГПСУ информирует, что вчера военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который был в международном розыске.

“Мужчина направлялся на самолет в ОАЭ и во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось — при выявлении арестовать. Пограничники сразу задержали гражданина Польши и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

Так, лицо передано сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в Польшу.

Напомним, в Харькове задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол за покушение на убийство.

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