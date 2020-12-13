У Борисполі затримали поляка, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В аеропорту Борисполя затримали громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
ДПСУ інформує, що учора військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку.
“Чоловік прямував на літак до ОАЕ та, під час оформлення пасажирів авіарейсу, на документи поляка спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося — при виявленні заарештувати. Охоронці кордону одразу затримали громадянина Польщі та сповістили Укрбюро Інтерполу у місті Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно у розшуку”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що минулого тижня, вже після прибуття іноземця в Україну, правоохоронні органи Польщі оголосили його у міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.
Так, особу передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до Польщі.
Нагадаємо, у Харкові затримали громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол за замах на вбивство.