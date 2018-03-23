В "Борисполе" рассказали, будет ли приватизирован грузовой терминал аэропорта

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18904 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24095 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69660 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77559 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102257 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116644 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133082 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146787 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В "Борисполе" рассказали, будет ли приватизирован грузовой терминал аэропорта

В "Борисполе" рассказали, будет ли приватизирован грузовой терминал аэропорта

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас вопрос о приватизации грузового терминала аэропорта "Борисполь" не стоит. Об этом журналистам после пресс-конференции сообщил руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает корреспондент УНН.

"Речи о приватизации грузового терминала нет. Терминал был построен в конце 60-х лет, и его пропускная способность в разы меньше, чем современные потребности. Сейчас остро стоит проблема строительства нового терминала. Пока собственных средств на строительство аэропорт не имеет. Если найдется инвестор - будет очень хорошо", - отметил он.

Как сообщал УНН, в "Борисполе" рассказали, как приход Ryanair скажется на прибылях аэропорта.

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