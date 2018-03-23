У "Борисполі" розповіли, чи приватизують вантажний термінал аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі питання про приватизацію вантажного терміналу аеропорту "Бориспіль" не стоїть. Про це журналістам після прес-конференції повідомив керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, передає кореспондент УНН.
“Мова про приватизацію вантажного терміналу не йде. Термінал було побудовано в кінці 60-х років, і його пропускна спроможність є в рази меншою, ніж сучасні потреби. Наразі найгостріше стоїть проблема будівництва нового терміналу. Поки що власних коштів на будівництво аеропорт не має. Якщо знайдеться інвестор — буде дуже добре”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у "Борисполі" розповіли, як прихід Ryanair позначиться на прибутках аеропорту.