В "Борисполе" приостановили вылеты самолетов из-за грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" приостановили вылеты самолетов из-за угрозы грозы. Об этом корреспонденту УНН сообщил сотрудник аэропорта.
"Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании "МАУ", но согласно международной инструкции, все остальные авиакомпании сейчас также должны отложить рейсы", - сообщил сотрудник аэропорта.
По его словам, неизвестно, на какой период времени отложены рейсы.
"Спрогнозировать, когда перроны заработают - сложно, все будет зависеть исключительно от погоды", - добавил он.
Напомним, во львовском аэропорту самолет совершил аварийную посадку.