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У "Борисполі" призупинили вильоти літаків через грозу

У "Борисполі" призупинили вильоти літаків через грозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" призупинили вильоти літаків через загрозу грози. Про це кореспонденту УНН повідомив працівник аеропорту.

"Перони поставлені в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії "МАУ", але згідно з міжнародною інструкцією, всі інші авіакомпанії зараз також мають відкласти рейси", - повідомив працівник аеропорту.

За його словами, невідомо, на який період часу відкладені рейси.

"Спрогнозувати, коли перони запрацюють - складно, все залежатиме виключно від погоди", - додав він.

Нагадаємо, у львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку.

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