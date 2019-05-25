У "Борисполі" призупинили вильоти літаків через грозу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" призупинили вильоти літаків через загрозу грози. Про це кореспонденту УНН повідомив працівник аеропорту.
"Перони поставлені в стоп-режим через загрозу грози, точно припинені всі вильоти авіакомпанії "МАУ", але згідно з міжнародною інструкцією, всі інші авіакомпанії зараз також мають відкласти рейси", - повідомив працівник аеропорту.
За його словами, невідомо, на який період часу відкладені рейси.
"Спрогнозувати, коли перони запрацюють - складно, все залежатиме виключно від погоди", - додав він.
Нагадаємо, у львівському аеропорту літак здійснив аварійну посадку.