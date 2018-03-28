В Борисполе подняли красно-черный флаг

С сегодняшнего дня знамя будет развеваться рядом с флагами Украины, ЕС и Борисполя и Киевской области.

"Сегодня в 12:00 мы все таки решили поднять этот флаг. Не делая из этого огромное событие, потому что люди не понимают значимость этого флага. Потому что это флаг тех людей, которые воевали за независимость. Это не флаг правого сектора, как люди рассказывают. Правый сектор взял его прямо у воинов УПА и вообще этот флаг был и у казаков. То есть это эпоха казачества, сечевых стрельцов, УПА, это все наши герои, наши деды-прадеды, которые хотели, чтобы Украина была независимой. Они тоже воевали за ней и на войне использовали красно-черный флаг. Это символ независимости", - рассказал секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

Решение о постоянном размещении рядом с государственным флагом в городе красно-черного флага УПА ранее приняла местная власть.

На всех других бюджетных учреждениях данный флаг будут вывешивать только в праздничные и памятные дни рядом с государственным.

Как сообщал УНН, 22 марта, сессия Львовского городского совета поддержала постановление "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова". Постановление предусматривает, что в определенные исторические даты национально-освободительной борьбы красно-черный флаг будет использоваться наравне с сине-желтым.