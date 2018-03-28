У Борисполі підняли червоно-чорний стяг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Борисполі на центральній площі біля міської ради офіційно підняли червоно-чорний стяг, передає кореспондент УНН.
Відсьогодні стяг буде майоріти поряд із прапорами України, ЄС та Борисполя та Київської області.
"Сьогодні в 12 годині ми все таки вирішили підняти цей прапор. Не робимо з цього величезну подію, бо люди не розуміють значимість цього прапора. Тому що це прапор тих людей, які воювали за незалежність. Це не прапор правого сектору, як люди розказують. Правий сектор взяв його просто у воїнів УПА і взагалі цей прапор був і в козаків. Тобто це доба козацтва, січових стрільців, УПА. Це все наші герої, наші діди-прадіди, які прагнули, щоб Україна була незалежною. Вони теж воювали за нею, і на війні використовували червоно-чорний стяг. Це символ незалежності," - розповів секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок.
Рішення щодо постійного розміщення поруч з державним прапором в місті червоно-чорного прапору УПА раніше ухвалила місцева влада.
На всіх інших бюджетних установах данний прапор вивішуватимуть лише у святкові та пам’ятні дні поруч з державним.
Як повідомляв УНН, 22 березня, сесія Львівської міської ради підтримала ухвалу "Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста Львова". Ухвала передбачає, що у визначені історичні дати національно-визвольної боротьби червоно-чорний прапор буде використовуватися на рівні з синьо-жовтим.