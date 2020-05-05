В "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 16298 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 83481 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111581 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183131 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186357 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393309 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227150 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502685 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349698 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230817 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 12402 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11852 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10892 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11116 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10356 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145089 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133076 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221122 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393309 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502686 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 16299 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39391 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38990 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46474 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76635 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса

Киев • УНН

 • 14869 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. За прошедшие сутки пограничники проверили и сделали пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами из Германии, Италии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия)", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины.

"Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела, или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Дий вдома", - добавили пограничники.

Сообщается также, что после проверки сотрудниками ГПСУ регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

По данным пограничников, в общем пассажиропоток через украинскую границу остается достаточно низкий. В течение суток границу страны на въезд и на выезд пересекло меньше 12 тысяч человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не обнаружено.

Напомним, в воскресенье самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93