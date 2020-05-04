З Єгипту та Еміратів евакуаційними рейсами повернулись понад 350 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд 13 тисяч осіб. Також літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. У ході проведення паспортного контролю в українців перевірили наявність необхідної інформації у додатку “Дій вдома”.
Також повідомляється, що минулої доби порушників самоізоляції на кордоні не виявлено.
Нагадаємо, що в Україну чотирма спецрейсами з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа та Цюриха прибуло понад 550 пасажирів.