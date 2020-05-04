Из Египта и Эмиратов эвакуационными рейсами вернулись более 350 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тысяч человек. Также самолетами из Шарм-эль-Шейхе и Дубая в Украину прибыли более 350 украинских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пассажиры установили мобильное приложение “Дия дома” и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. В ходе проведения паспортного контроля у украинцев проверили наличие необходимой информации в приложении “Дия дома”.
Также сообщается, что за прошедшие сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.
Напомним, что в Украину четырьмя спецрейсами из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха прибыло более 550 пассажиров.