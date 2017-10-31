В Борисполе самолет задел грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" под крыло самолета попал грузовик. Об этом в Facebook сообщил очевидец Игорь Гуменный, передает УНН.
"Стараюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят", - написал очевидец.
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Напомним, синоптики предупредили о штормовой ветер в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.