В Борисполе самолет задел грузовик

"Стараюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят", - написал очевидец.

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Напомним, синоптики предупредили о штормовой ветер в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.