У Борисполі літак зачепив вантажівку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" під крило літака потрапила вантажівка. Про це у Facebook повідомив очевидець Ігор Гуменний, передає УНН.
"Намагаюся вилетіти. Але відразу щось пішло не так. Під крило потрапила машина. З технічних причин, виліт переносять," - написав очевидець.
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Нагадаємо, синоптики попередили про штормовий вітер у східних областях у вівторок, а також сильний вітер по всій Україні.