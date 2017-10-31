У Борисполі літак зачепив вантажівку

"Намагаюся вилетіти. Але відразу щось пішло не так. Під крило потрапила машина. З технічних причин, виліт переносять," - написав очевидець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Літак не зміг сісти в аеропорту Чернівців через негоду

Нагадаємо, синоптики попередили про штормовий вітер у східних областях у вівторок, а також сильний вітер по всій Україні.