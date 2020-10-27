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В "Борисполе" мужчина пытался нелегально ввезти в Украину партию iРhone 12 на более 1 млн гривен

В "Борисполе" мужчина пытался нелегально ввезти в Украину партию iРhone 12 на более 1 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 9301 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" обнаружили киевлянина, который нелегально пытался ввезти в Украину партию телефонов iPhone 12 стоимостью более 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины предупредила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя", - сказано в сообщении.

Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар делец планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

"Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов Iphone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен", - добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

Напомним, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" на выходных зафиксировано первые попытки ввоза мобильных телефонов Iphone 12 без уплаты таможенных платежей.

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