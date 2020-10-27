У "Борисполі" чоловік намагався нелегально ввезти в Україну партію IРhone 12 на понад 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У аеропорту "Борисполь" виявили киянина, який нелегально намагався ввезти в Україну партію телефонів IРhone 12 вартістю понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України попередила створення трафіку нелегального переправлення до нашої країни через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов’язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар ділок планував переправляти своєму спільнику в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.
"Під час перевірки багажу у аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів Iphone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень", - додається у повідомленні.
Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, у аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" на вихідних зафіксовано перші спроби ввезення мобільних телефонів Iphone 12 без сплати митних платежів.