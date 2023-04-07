В Бориспольском районе обнаружены остатки вражеского беспилотника

Детали

Он сообщил, что вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин встретился с иностранными коллегами и продемонстрировал остатки ракет и беспилотных летательных аппаратов, которыми страна-агрессор атакует Украину.