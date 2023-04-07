В Бориспольском районе обнаружены остатки вражеского беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Бориспольском районе Киевской области обнаружены остатки вражеского беспилотника, сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса.
Дополнение
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин встретился с иностранными коллегами и продемонстрировал остатки ракет и беспилотных летательных аппаратов, которыми страна-агрессор атакует Украину.