У Бориспільському районі виявлено залишки ворожого безпілотника

Деталі

Він повідомив, що поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін зустрівся з іноземними колегами і продемонстрував залишки ракет та безпілотних літальних апаратів, якими країна-агресор атакує Україну.