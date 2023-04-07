Рувін показав міжнародним експертам залишки ракет та БПЛА, якими росія атакує Україну

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Як повідомили у КНДІСЕ, зустріч вібулась із представниками Кримінального міжнародного суду, а також французькими експертами у галузі використання безпілотних літальних апаратів.

"Сторони обговорили можливі напрямки співпраці та координацію зусиль в проведенні експертних досліджень. В ході зустрічі очільник КНДІСЕ продемонстрував іноземним колегам залишки ракет та безпілотних літальних апаратів, якими країна-агресор атакує Україну", - йдеться у повідомленні.

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З початку повномасштабного вторгнення окупантів на територію України в КНДІСЕ проведено сотні експертиз щодо вбивства та фізичного насильства над цивільними людьми, ідентифікації осіб окупантів і колаборантів, фактів ракетних обстрілів та атак безпілотних літальних апаратів, знищення майна, руйнування житла та об’єктів інфраструктури, підрахунку суми завданих збитків Україні внаслідок російської воєнної агресії та інших кримінальних правопорушень, адже відповідний перелік далеко невичерпний. За період війни лише за вибухотехнічним напрямком в КНДІСЕ призначено майже 1,5 тис досліджень. Однозначно це лише частина роботи, яку потрібно буде провести.

Експертні дослідження воєнних злочинів є важливим інструментом для забезпечення правосуддя та захисту прав людини щодо зібрання доказової бази для подальшого подання позовів до міжнародних судів та в контексті створення спеціального міжнародного трибуналу з метою притягнення російської федерації до відповідальності.

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