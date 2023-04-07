Рувин показал международным экспертам остатки ракет и БПЛА, которыми россия атакует Украину

Детали

Как сообщили в КНИИСЭ, встреча состоялась с представителями Уголовного международного суда, а также французскими экспертами в области использования беспилотных летательных аппаратов.

"Стороны обсудили возможные направления сотрудничества и координацию усилий в проведении экспертных исследований. В ходе встречи глава КНИИСЭ продемонстрировал иностранным коллегам остатки ракет и беспилотных летательных аппаратов, которыми страна-агрессор атакует Украину", - говорится в сообщении.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины в КНИИСЭ проведены сотни экспертиз по убийству и физическому насилию над гражданскими людьми, идентификации лиц оккупантов и коллаборационистов, фактов ракетных обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, уничтожения имущества, разрушения жилья и объектов инфраструктуры, подсчета суммы нанесенного ущерба Украине в результате российской военной агрессии и других уголовных преступлений, ведь соответствующий перечень далеко неисчерпаем. За период войны только по взрывотехническому направлению в КНИИСЭ назначено почти 1,5 тыс исследований. Однозначно это лишь часть работы, которую нужно будет провести.

Экспертные исследования военных преступлений являются важным инструментом для обеспечения правосудия и защиты прав человека по сбору доказательной базы для дальнейшей подачи исков в международные суды и в контексте создания специального международного трибунала с целью привлечения российской федерации к ответственности.

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