В Болгарии задержаны пять подозреваемых в теракте в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полиция Болгарии задержала пятерых человек в связи с убийством шести человек в крупнейшем городе Турции в минувшие выходные, сообщила в субботу болгарская прокуратура, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Задержанным было предъявлено обвинение в содействии одному из лиц, совершившему взрыв 13 ноября, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сиика Милева.
Их обвиняют в оказании «логистической помощи», чтобы помочь человеку убежать, но Милева не указала, остается ли этот подозреваемый на свободе.
Национальности и личности людей, задержанных в Болгарии, не сообщаются.
Дополнение
Турецкий суд постановил заключить до суда 17 подозреваемых, обвинив их в посягательствах на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.
Официальные лица заявили, что в результате взрыва бомбы на оживленном проспекте Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще более 80 человек были ранены.
Государственное информационное агентство Турции сообщило, что суд освободил трех других подозреваемых из-под стражи в ожидании суда и распорядился о депортации 29 человек, задержанных полицией.