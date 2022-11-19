У Болгарії затримано п'ятеро підозрюваних у теракті в Стамбулі

Деталі

Затриманим було висунуто звинувачення у сприянні одній з осіб, яка вчинила вибух 13 листопада, повідомила прессекретар головного прокурора Болгарії Сіїка Мільова.

Їх звинувачують у наданні «логістичної допомоги», щоб допомогти людині втекти, але Мільова не вказала, чи цей підозрюваний залишається на волі.

Національності та особистості людей, які були затримані у Болгарії, не повідомляються.

Доповнення

Турецький суд ухвалив ув'язнити до суду 17 підозрюваних, звинувативши їх у посяганнях на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.

Офіційні особи заявили, що внаслідок вибуху бомби на жвавому проспекті Істікляль у Стамбулі загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще понад 80 людей було поранено.

Державне інформаційне агентство Туреччини повідомило, що суд звільнив трьох інших підозрюваних з-під варти в очікуванні суду та розпорядився про депортацію 29 осіб, затриманих поліцією.