В Болгарии прошла инаугурация Р.Радева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией, передает УНН со ссылкой на Bulgarian News Agency.
Отмечается, церемония инаугурации состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.
"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", - сказал Р.Радев во время церемонии.
Он также заявил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, однако одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".
Напомним, кандидат от Социалистической партии генерал Р.Радев победил на выборах президента Болгарии в ноябре 2016.