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В Болгарии прошла инаугурация Р.Радева

В Болгарии прошла инаугурация Р.Радева

Киев • УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией, передает УНН со ссылкой на Bulgarian News Agency.

Отмечается, церемония инаугурации состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.

"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", - сказал Р.Радев во время церемонии.

Он также заявил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, однако одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".

Напомним, кандидат от Социалистической партии генерал Р.Радев победил на выборах президента Болгарии в ноябре 2016.

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