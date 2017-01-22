У Болгарії пройшла інавгурація Р.Радева

Зазначається, церемонія інавгурації відбулася в Софії на площі Святого Олександра Невського.

"Сьогоднішня церемонія має глибокий сенс: надія на зміну, яка чекає всіх нас. Я хочу подякувати президенту Плевнелієву та всім президентам до нього, за їх зусилля щодо побудови демократичної Болгарії", - сказав Р.Радев під час церемонії.

Він також заявив, що буде працювати з партнерами Болгарії для активізації європейської інтеграції, проте одночасно буде "відстоювати права та гідність свого народу".

Нагадаємо, кандидат від Соціалістичної партії генерал Р.Радев переміг на виборах президента Болгарії у листопаді 2016 року.