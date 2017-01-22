У Болгарії пройшла інавгурація Р.Радева
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією, передає УНН з посиланням на Bulgarian News Agency.
Зазначається, церемонія інавгурації відбулася в Софії на площі Святого Олександра Невського.
"Сьогоднішня церемонія має глибокий сенс: надія на зміну, яка чекає всіх нас. Я хочу подякувати президенту Плевнелієву та всім президентам до нього, за їх зусилля щодо побудови демократичної Болгарії", - сказав Р.Радев під час церемонії.
Він також заявив, що буде працювати з партнерами Болгарії для активізації європейської інтеграції, проте одночасно буде "відстоювати права та гідність свого народу".
Нагадаємо, кандидат від Соціалістичної партії генерал Р.Радев переміг на виборах президента Болгарії у листопаді 2016 року.