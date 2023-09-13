В Болгарии парламентарии поддерживают идею отмены эмбарго на агропродукцию из Украины

Детали

В проекте позиции Болгарии говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября 2023 года чрезвычайных мер по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины и поручено Совету министров принять необходимые меры для выражения позиции.

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента, вероятно, уже сегодня 13 сентября.

Однако уже сейчас отраслевые фермерские организации в Болгарии выступили с критикой этого решения, которое пока является лишь проектом. В то же время министр сельского хозяйства Болгарии Кирилл Ватев заявил, что вопрос продления эмбарго на украинскую агропродукцию с ним не обсуждался.

Он добавил, что болгарские агропроизводители во многих позициях не могут конкурировать с украинскими. Особенно, по словам Ватева, Болгарию беспокоит подсолнечник и подсолнечное масло, которые могут импортироваться из Украины, ведь сама эта отрасль агропроизводства развита в Болгарии и также экспортируется на другие европейские рынки.

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Напомним

15 сентября истекает срок введенного ранее эмбарго на транзит некоторых товаров украинского агросектора по территории 5 стран-соседей (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния).

12 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша единолично продлит эмбарго в случае если его продление не примет Еврокомиссия. Об этом он сначала сообщил в соцсети Х, прикрепив к сообщению избирательный ролик правящей партии “Право и Справедливость” (парламентские выборы в РП назначены на 15 октября и вопрос защиты польского агропроизводителя разыгрывается многими политиками).

В этом ролике сам Маровецкий отмечает, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но при этом правительство Польши будет стоять на страже интересов польских фермеров. Так же он отмечает, что именно непоколебимая позиция Польши позволила задержать экспорт украинского зерна на общий европейский рынок. И пока в Брюсселе размышляют продолжать ли эмбарго, Польша не допустит засилья украинской агропродукции на ее рынке.

Позже правительство Польши подтвердило такую позицию польских властей в обращении к Еврокомиссии.

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Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и достичь 76,7 млн тонн.

В то же время украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока что “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису относительно оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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