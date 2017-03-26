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В Бобруйске задержали более 15 участников акции протеста, трое из них - журналисты

В Бобруйске задержали более 15 участников акции протеста, трое из них - журналисты

Киев • УНН

 • 10594 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Белорусские правоохранители задержали в Бобруйске более 15 участников акции протеста. Как сообщает "Радио Свобода", среди задержанных - трое журналистов, передает УНН.

Кроме того, по данным СМИ, число задержанных в Минске возросло до 40 человек. Кроме того начались задержания участников акции протеста в Бобруйске.

Дарэчны плакат на Кастрычницкай в Менский. Там затрымали ~ 40 чалавек, хапун быў таксама на Нямизе, яшчэ ~ 15 чалавек затрымали ў Бабруйск pic.twitter.com/AZEMAQci3T

— Радыё Свабода (@svaboda) 26 марта 2017

По последним данным, задержаны около 15 активистов, трое из них — журналисты.

Есть также задержанные и в Мозыре. Сейчас СМИ информирует об одном задержанном активисте.

В свою очередь, задержанный стример Роман Протесевич сделал включение из автозака. Он также сообщил, что, вероятно, их везут в Партизанский РУВД.

Стрим из автозака https://t.co/MxClHGemPf

— Roman Protasevich (@ pr0tez) 26 марта 2017

Как сообщал УНН, Белорусская оппозиция 26 марта решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу.

Напомним, силовики препятствовали сбору участников “Марша рассерженных белорусов” в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День Воли был посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о “тунеядство”.

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра “Весна”.

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.

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