У Бобруйську затримали більше 15 учасників акції протесту, троє з них - журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Білоруські правоохоронці затримали у Бобруйську більше 15 учасників акції протесту. Як повідомляє "Радіо Свобода", серед затриманих - троє журналістів, передає УНН.
Крім того, за даними ЗМІ, кількість затриманих у Мінську зросла до 40 осіб. Крім того почались затримання учасників акції протесту у Бобруйську.
Дарэчны плякат на Кастрычніцкай у Менску. Там затрымалі ~40 чалавек, хапун быў таксама на Нямізе, яшчэ ~15 чалавек затрымалі ў Бабруйску pic.twitter.com/AZEMAQci3T— Радыё Свабода (@svaboda) 26 березня 2017 р.
За останніми даними, затримано близько 15 активістів, троє з них - журналісти.
Є також затримані і у Мозирі. Наразі ЗМІ інформує про одного затриманого активіста.
У свою чергу затриманий стрімер Роман Протесевич зробив включення із автозаку. Він також повідомив, що, імовірно, їх везуть у Партизанський РУВС.
Стрим из автозака https://t.co/MxClHGemPf— Roman Protasevich (@pr0tez) 26 березня 2017 р.
Як повідомляв УНН, Білоруська опозиція 26 березня вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.