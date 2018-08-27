В Белоцерковской колонии выявлены нарушения медобеспечения и условий труда осужденных

"Проведенной Белоцерковской местной прокуратурой проверкой в ​​государственном учреждении "Белоцерковская исправительная колония (№ 35)" выявлены факты ненадлежащей организации медико-санитарного обеспечения, лечебно-профилактической и противоэпидемической работы с осужденными. Также, выявлены нарушения требований противопожарного законодательства и прав осужденных на безопасные и надлежащие условия труда", - говорится в сообщении.



Учитывая изложенное, местной прокуратурой внесено указания об устранении указанных и других выявленных по результатам проверок нарушений, которые находятся на рассмотрении.



В настоящее время продолжаются аналогичные проверки в других исправительных учреждениях области.



Напомним, прокуратура Киевской области выявила многочисленные нарушения в Кагарлыкской исправительной колонии №115.



