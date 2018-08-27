У Білоцерківській колонії виявлено порушення медзабезпечення та умов праці засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прокуратура Київської області виявила низку порушень у медичному обслуговуванні та відсутність безпечних умов праці засуджених, які утримуються у Білоцерківській виправній колонії. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"Проведеною Білоцерківською місцевою прокуратурою перевіркою в державній установі "Білоцерківська виправна колонія (№ 35)" виявлено факти неналежної організації медико-санітарного забезпечення, лікувально-профілактичної і протиепідемічної роботи із засудженими. Також, виявлено порушення вимог протипожежного законодавства та прав засуджених на безпечні й належні умови праці", - йдеться у повідомленні.
З огляду на викладене, місцевою прокуратурою внесено вказівки про усунення зазначених та інших виявлених за результатами перевірок порушень, які перебувають на розгляді.
На даний час тривають аналогічні перевірки в інших виправних установах області.
Нагадаємо, прокуратура Київської області виявила численні порушення у Кагарлицькій виправній колонії №115.