В беларуси заявили, что приводят в готовность артиллерийские подразделения

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«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) беларуси и россии, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - говориться в сообщении.

Кроме того, в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов проводится внезапная проверка вопросов боевой готовности.

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Ранее сообщалось, что в беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками рф генерал олег салюков.