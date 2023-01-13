У білорусі заявили, що приводять у готовність артилерійські підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство оборони білорусі заявило, що артилерійські підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади наводяться в готовність до виконання завдань щодо призначення в межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ білорусі та росії, передає УНН.
Цитата
«Сьогодні в межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угрупування військ (сил) білорусі та росії, артилерійські підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади приводяться в готовність до виконання завдань із призначення», - ыдеться у повідомленні.
Крім того, у 72-му гвардійському об'єднаному навчальному центрі підготовки прапорщиків та молодших спеціалістів проводиться раптова перевірка питань бойової готовності.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що до білорусі прибув головнокомандувач сухопутних військ рф генерал олег салюков.