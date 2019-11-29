В Беларуси запретят одноразовую пластиковую посуду
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Беларуси с 1 января 2021 года запрещено использовать пластиковую посуду в заведениях общественного питания. Такие меры прописаны в постановлении правительства Беларуси, передает УНН со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности).
В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в соответствии с перечнем, разрабатываемым Министерством.
Так, перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен Министерством антимонопольного регулирования и торговли в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.
Сообщается, что в настоящее время Министерство проводит анализ рынка посуды в секторе общественного питания с целью подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которого будет запрещена в объектах общественного питания.
Напомним, что парламентарии приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.