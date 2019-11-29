У Білорусі заборонять одноразовий пластиковий посуд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Білорусі з 1 січня 2021 року заборонено використовувати пластиковий посуд в закладах громадського харчування. Такі заходи прописані в постанові уряду Білорусі, передає УНН з посиланням на Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь.
Вимоги документа спрямовані на скорочення використання в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду: виробів і предметів, призначених для сервірування столу, прийому і зберігання продукції громадського харчування і харчових продуктів, які за своїм функціональним призначенням не призначені для повторного використання протягом їх терміну служби (терміну придатності).
Зокрема, зазначеною постановою з 1 січня 2021 року встановлюється заборона на використання і продаж в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду, відповідно до переліку, що розробляється Міністерством.
Так, перелік одноразового пластикового посуду буде визначений Міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі в тримісячний строк з дня офіційного опублікування постанови.
Повідомляється, що в даний час Міністерство проводить аналіз ринку посуду в секторі громадського харчування з метою підготовки переліку одноразового пластикового посуду, використання і продаж якого буде заборонена в об'єктах громадського харчування.
Нагадаємо, що парламентарії прийняли за основу проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.