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У Білорусі заборонять одноразовий пластиковий посуд

У Білорусі заборонять одноразовий пластиковий посуд

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Білорусі з 1 січня 2021 року заборонено використовувати пластиковий посуд в закладах громадського харчування. Такі заходи прописані в постанові уряду Білорусі, передає УНН з посиланням на Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Республіки Білорусь.

Вимоги документа спрямовані на скорочення використання в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду: виробів і предметів, призначених для сервірування столу, прийому і зберігання продукції громадського харчування і харчових продуктів, які за своїм функціональним призначенням не призначені для повторного використання протягом їх терміну служби (терміну придатності).

Зокрема, зазначеною постановою з 1 січня 2021 року встановлюється заборона на використання і продаж в об'єктах громадського харчування одноразового пластикового посуду, відповідно до переліку, що розробляється Міністерством.
Так, перелік одноразового пластикового посуду буде визначений Міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі в тримісячний строк з дня офіційного опублікування постанови.

Повідомляється, що в даний час Міністерство проводить аналіз ринку посуду в секторі громадського харчування з метою підготовки переліку одноразового пластикового посуду, використання і продаж якого буде заборонена в об'єктах громадського харчування.

Нагадаємо, що парламентарії прийняли за основу проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

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